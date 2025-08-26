Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП на Aston Martin в Москве

В Москве погиб скандально известный бизнесмен Сергей Белюскин. Он врезался в отбойник за рулем Aston Martin под Живописным мостом. По предварительной информации, у мужчины случился сердечный приступ. Предприниматель уже попадал в дорожную аварию: в 2011 году он сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Позже ему приписывали роман с экстрасенсом Анной Амбарцумян, которая умерла в одном из столичных отелей при загадочных обстоятельствах.