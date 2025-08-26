Ричмонд
Часть россиян предложили освободить от НДФЛ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить граждан с ежемесячным доходом менее 30 тысяч рублей от уплаты налога на доходы физических лиц.

Источник: ДЕЙТА

Он направил соответствующее обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, пишет ТАСС, передает ИА DEITA.RU.

Это предложение связано с текущей экономической ситуацией, ростом цен на основные товары и услуги, а также с необходимостью поддержки наиболее уязвимых слоёв населения. Особенно актуально это в свете перехода с 1 января на прогрессивную шкалу налогообложения.

Слуцкий считает, что такая мера поможет улучшить финансовое положение многих россиян. По его словам, сегодня примерно треть населения живёт на доходы ниже 30 тысяч рублей, а минимальный набор необходимых товаров и услуг составляет около 20 тысяч рублей.

«Люди, зарабатывающие 25−27 тысяч рублей в месяц, находятся на грани бедности, а государство всё равно взимает с них налоги. Это похоже на изощрённое издевательство: человек, едва сводящий концы с концами, не должен отдавать последние деньги государству», — отметил парламентарий.

