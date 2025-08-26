Агродроны начали выпускать в Казахстане

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. В Жамбылской области наладили выпуск агродронов, сообщает Минсельхоз Казахстана.
Новый проект способствует внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс страны, подчеркнули в ведомстве. Производство рассчитано на сборку 500−1000 агродронов в год.
«Основное назначение техники — обеспечение фермеров и сельхозпредприятий передовыми решениями для точного земледелия, включая эффективное опрыскивание посевов, внесение удобрений, мониторинг состояния растений с использованием мультиспектральных камер», — сообщил Минсельхоз.
В министерстве перечислили преимущества агродронов, это:
- экономия воды, удобрений и ГСМ;
- повышение урожайности сельхозкультур;
- снижение затрат на механизацию и ручной труд.
Также беспилотники помогут минимизировать уплотнение почвы и повреждение растений, заявили в министерстве. Предприятие также организует обучение пилотов агродронов.
В 2025-м компания планирует реализовать 50−60 дронов, а в 2026 году — не менее 150 единиц техники. Также будет расширен спектр услуг по обработке полей в Южном Казахстане. Сейчас ведутся переговоры с дилерами Кызылординской и Туркестанской областей.