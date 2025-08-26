Ричмонд
Агродроны начали выпускать в Казахстане

Беспилотники помогут сэкономить воду и удобрения на полях.

Источник: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана

АСТАНА, 26 авг — Sputnik. В Жамбылской области наладили выпуск агродронов, сообщает Минсельхоз Казахстана.

Новый проект способствует внедрению передовых технологий в агропромышленный комплекс страны, подчеркнули в ведомстве. Производство рассчитано на сборку 500−1000 агродронов в год.

«Основное назначение техники — обеспечение фермеров и сельхозпредприятий передовыми решениями для точного земледелия, включая эффективное опрыскивание посевов, внесение удобрений, мониторинг состояния растений с использованием мультиспектральных камер», — сообщил Минсельхоз.

В министерстве перечислили преимущества агродронов, это:

  • экономия воды, удобрений и ГСМ;
  • повышение урожайности сельхозкультур;
  • снижение затрат на механизацию и ручной труд.

Также беспилотники помогут минимизировать уплотнение почвы и повреждение растений, заявили в министерстве. Предприятие также организует обучение пилотов агродронов.

В 2025-м компания планирует реализовать 50−60 дронов, а в 2026 году — не менее 150 единиц техники. Также будет расширен спектр услуг по обработке полей в Южном Казахстане. Сейчас ведутся переговоры с дилерами Кызылординской и Туркестанской областей.