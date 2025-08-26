Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области обанкротили Бутурлиновский мясокомбинат

Конкурсное производство в отношении предприятия ввели за долги на 430,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражном суде Воронежской области признали банкротом ООО «Бутурлиновский мясокомбинат». В отношении предприятия на полгода ввели конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Общая задолженность мясокомбината составила 430,7 миллионов рублей. Рассмотрение иска о банкротстве предприятия длилось с 7 октября 2024 года.

С 13 февраля 2025 года в отношении «Бутурлиновского мясокомбината» ввели наблюдение. Временным управляющим утвердили Антона Стародубцева из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». С 14 августа он же назначен конкурсным управляющим.

Все имущество предприятия оценили в 14,9 млн рублей. Это легковые и грузовые автомобили, а также специализированная техника, различное оборудование, недвижимость и земельный участок. Таким образом, на погашение долга его явно не хватит.