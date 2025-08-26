В Воронежской области обанкротили Бутурлиновский мясокомбинат

В Арбитражном суде Воронежской области признали банкротом ООО «Бутурлиновский мясокомбинат». В отношении предприятия на полгода ввели конкурсное производство. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
Общая задолженность мясокомбината составила 430,7 миллионов рублей. Рассмотрение иска о банкротстве предприятия длилось с 7 октября 2024 года.
С 13 февраля 2025 года в отношении «Бутурлиновского мясокомбината» ввели наблюдение. Временным управляющим утвердили Антона Стародубцева из ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». С 14 августа он же назначен конкурсным управляющим.
Все имущество предприятия оценили в 14,9 млн рублей. Это легковые и грузовые автомобили, а также специализированная техника, различное оборудование, недвижимость и земельный участок. Таким образом, на погашение долга его явно не хватит.