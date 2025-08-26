Ричмонд
«1 января срок». Лукашенко дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок

Лукашенко сказал, что сделать с торговлей и ценами в Беларуси до 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил до 1 января создать эффективную систему торгового обслуживания по всей республике, пишет БелТА.

В частности, белорусский лидер определил крайний срок для создания эффективной системы торгового обслуживания в Беларуси и прежде всего в сельской местности.

— По торговле должна быть система, — потребовал он на совещании.

Также Лукашенко обратил внимание на региональное устройство Беларуси: области и город Минск, районы, свыше 1400 агрогородков, крупные деревни. Он сказал, что все населенные пункты располагаются вдоль основных дорог. Но есть также в республике и маленькие хуторки и деревни, которые называют неперспективными. При этом президент обратил внимание, что в таких неперспективных деревнях все же проживают люди — по 7 — 10 человек, в основном, пожилых, которые в свое время создавали страну. В связи с этим глава республики дал поручение по торговле.

— Исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок, — констатировал белорусский лидер.

А затем еще Лукашенко сказал о важности необходимого ассортимента и высказался о ценах в торговле.

— Цены. Главное — цены (должны быть справедливыми и приемлемыми. — Ред.), — заключил президент Беларуси.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет глухих мест типа «медвежий угол».

Еще глава Беларуси сказал торговым сетям обслуживать население в небольших деревнях: «Пусть даже неперспективные».

