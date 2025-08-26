«1 января срок». Лукашенко дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок

Также Лукашенко обратил внимание на региональное устройство Беларуси: области и город Минск, районы, свыше 1400 агрогородков, крупные деревни. Он сказал, что все населенные пункты располагаются вдоль основных дорог. Но есть также в республике и маленькие хуторки и деревни, которые называют неперспективными. При этом президент обратил внимание, что в таких неперспективных деревнях все же проживают люди — по 7 — 10 человек, в основном, пожилых, которые в свое время создавали страну. В связи с этим глава республики дал поручение по торговле.