Администрация Владивостока проиграла все суды за лес на Змеинке

После проигрыша администрации в суде первой инстанции, вице-мэр Алексей Сухов, замещающий арестованного «земельного» зама Ляйфера, заявлял о борьбе за сохранение леса на Змеинке. Тогда же в мэрии упомянули, что еще в 2024 году в правительство Приморья было направлено обращение с просьбой о переводе зоны из Ж-4 (жилая застройка) в Р-1 (рекреация). Однако аргументы о «спасении леса» и «жалобах жителей» не фигурировали в суде первой инстанции как основания для расторжения договора КОТ. Администрация ссылалась на нарушение графика подрядчиком.