Администрация Владивостока проиграла все суды за лес на Змеинке

Участок леса площадью 13,5 гектаров в районе улицы Босфора во Владивостоке остаётся в аренде у застройщика ООО «Эко плюс» — кассационная инстанция Арбитражного суда оставила в силе все предыдущие решения. Затяжная борьба администрации за лес на Змеинке завершилась поражением, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на постановление кассационной инстанции.
Ранее управление муниципальной собственности (УМС) Владивостока проиграло два суда — в Арбитражном суде Приморского края в феврале 2025 года, а затем и в пятом арбитражном апелляционном суде в мае. Целью исков было расторжение договора о комплексном освоении территории (КОТ) с ООО «Эко плюс» на участке в 13,5 гектаров с кадастровым номером 25:28:030005:4269, который сама же администрация передала застройщику в аренду в 2016 году.
Основанием для расторжения договора выступило то, что застройщик нарушил утверждённый график строительства. Однако суды изучили дело и вынесли вердикт: вина лежит на обеих сторонах. В решении суда от 26 февраля 2025 года говорится, что «Эко плюс» срывал сроки, а городская администрация затягивала согласование проектной документации и самого графика.
Однако суд отметил: эти нарушения — не основание для расторжения. Согласно Гражданскому кодексу, для расторжения договора нужно доказать, что нарушение лишает сторону того, на что она рассчитывала. Суд не увидел такой потери для города.
Ключевым аргументом суда стал факт о том, что максимальный срок выполнения обязательств по договору КОТ наступает лишь за четыре месяца до его окончания — то есть ориентировочно в июле 2028 года (договор привязан к аренде до ноября 2028 — ред). Требовать расторжения сейчас преждевременно. Город не предоставил доказательств, что земля не может использоваться по назначению.
После проигрыша администрации в суде первой инстанции, вице-мэр Алексей Сухов, замещающий арестованного «земельного» зама Ляйфера, заявлял о борьбе за сохранение леса на Змеинке. Тогда же в мэрии упомянули, что еще в 2024 году в правительство Приморья было направлено обращение с просьбой о переводе зоны из Ж-4 (жилая застройка) в Р-1 (рекреация). Однако аргументы о «спасении леса» и «жалобах жителей» не фигурировали в суде первой инстанции как основания для расторжения договора КОТ. Администрация ссылалась на нарушение графика подрядчиком.
Сегодняшняя реальность такова: исходный участок (№ 25:28:030005:4269) юридически разделен на 22 новых кадастровых участка (с номерами 25:28:030005:5081 — 25:28:030005:5101), каждый из которых оформлен в аренду ООО «Эко плюс» до 2028 года. А вся территория имеет статус зоны Ж-4.