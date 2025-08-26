В Новосибирске до конца года откроется новый приют для бездомных животных

В Новосибирске до конца 2025 года откроется новый приют для бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Учреждение появится на улице Малыгина и сможет содержать 128 собак и кошек. Приют будет работать для отловленных на улицах города животных.
— Всего на территории региона в 2025 году функционирует 18 организаций, осуществляющих деятельность по обращению с животными без владельцев. Тем не менее, для усовершенствования деятельности есть необходимость в создании новых учреждений, — рассказал заместитель начальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что под Новосибирском хотят создать приют для 350 бездомных животных. Работы начнутся в следующем году.