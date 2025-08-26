Ричмонд
На территории бывшей рощи в Омске построят блокированные дома

Мэрия Омска внесла изменения в проект планировки части Советского округа.

Соответствующее постановление уже опубликовано.

Как сообщает портал Om1 Омск, речь идёт о территории, ограниченной проспектом Королёва, Красноярским трактом и улицей СибНИИСхоза. На этом участке планируют построить блокированные жилые дома — малоэтажные здания, стоящие вплотную друг к другу, у каждого свой вход и небольшой участок.

Новое жильё появится в северо-восточном секторе, рядом с перекрёстком Королёва, Берёзовой и СибНИИСхоза. Ранее здесь была роща, но в начале 2010-х её огородили и большую часть вырубили.

Восточнее планируемого жилого квартала, на месте нынешних гаражей и части индивидуальных домов, собираются построить школу и детский сад.