Для Екатеринбурга могут закупить еще 15 автобусов-гармошек

В мэрии Екатеринбурга не исключают новую поставку вместительных автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Для Екатеринбурга могут закупить еще 15 автобусов-гармошек. Такой вариант рассматривают в мэрии города.

— Процедура, возможно, будет реализована после оценки эффективности работы автобусов особо большого класса, — сообщили ЕАН в администрации Екатеринбурга.

Автобусы-гармошки вышли на городские маршруты 1 августа 2025 года. Сейчас 13 из 15 больших автобусов курсируют по маршрутам № 49 и № 51. Еще два новых автобуса находятся в резерве.

Каждый такой автобус вмещает 140 пассажиров, здесь есть 38 сидячих мест, а также место для маломобильных пассажиров.