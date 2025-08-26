В Татарстане замедлился рост зарплат населения

Финансовые показатели республики демонстрируют изменение динамики роста доходов жителей. Об этом сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова, опираясь на данные по сбору налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Текущий рост поступлений НДФЛ составляет 20,5%, что связано с увеличением заработной платы в регионе. При этом отмечается определённое замедление темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые пять месяцев года средняя заработная плата в республике увеличилась примерно на 21%.
Значимость НДФЛ в бюджете региона остаётся существенной: на этот налог приходится треть всех налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Татарстана. За период с января по июль текущего года общая сумма поступлений составила 338,4 миллиарда рублей, из которых 33% пришлось на НДФЛ.