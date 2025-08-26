В Татарстане замедлился рост зарплат населения

Текущий рост поступлений НДФЛ составляет 20,5%, что связано с увеличением заработной платы в регионе. При этом отмечается определённое замедление темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые пять месяцев года средняя заработная плата в республике увеличилась примерно на 21%.