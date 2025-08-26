Ричмонд
Еще один мост через новосибирскую реку Иня закатают асфальтом

Подробности сообщили в ТУАД.

Источник: соцсети

Новосибирская компания «Сибртех55» восстановит дорожное полотно на мосту через реку Иня в Плотниково. ТУАД заключило контракт на проведение ремонтных работ на участке с изношенным асфальтобетонным покрытием.

Из документов стало известно, что подрядчику нужно восстановить верхний слой дорожного полотна. Работы должны завершить до середины сентября.

Также к капитальному ремонту готовят переправу через Иню на улице Эйхе в Новосибирске. С момента ее открытия в 1968 году накопилось немало дефектов. Подрядчики уже начали разрабатывать проектно-сметную документацию ремонта сооружения.