В Калининграде займутся управляющими компаниями, которые не приняли мер после потопа

В городе насчитали пять таких организаций.

В Калининграде насчитали пять управляющих компаний, которые не приняли мер после подтоплений и протечек, вызванных ливнями. Тему обсудили 26 августа на оперативном совещании в городской администрации.

Как рассказал глава комитета по муниципальному контролю Константин Габичев всего с проблемными адресами связано 28 управляющих компаний. С некоторыми из них просто нет связи.

— К сожалению, до пяти из управляющих компаний нам не удалось ни дозвониться, ни достучаться. Очевидно, потому, что вчера был понедельник, у них выходной, — сказал чиновник.

По его словам, в министерство регионального контроля (надзора) уже передали информацию по всем управляющим компаниям.

Елена Дятлова, глава городской администрации, рассказала, как город боролся с последствиями стихии.