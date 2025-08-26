Лукашенко хочет, чтобы поднятые им проблемы торговли услышали на Лазурном Берегу

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы поднятые им проблемы услышали на Лазурном Берегу, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Так, на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси глава страны сказал, что торговым сетям следует обслуживать население в небольших деревнях.
— В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети, — поручил он.
При этом глава страны сказал, что хочет, чтобы поднятые им проблемы услышали на Лазурном Берегу.
— Я хочу, чтобы вы это услышали. У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут, правда, на Лазурном берегу все хозяева и собственники. Ну так организуйте так, чтобы они работали там, в глубинке, — потребовал белорусский президент.
Также он сказал, что в Беларуси существуют все инструменты для этого. И в качестве примера еще сказал о том, что не так давно в восьми районах Беларуси для крупной сетевой торговли расширили возможности охвата потребителей.
При этом также глава Беларуси дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января».
Кроме того, Александр Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза: «В 1,5 раза больше, чем у министров».