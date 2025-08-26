Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко хочет, чтобы поднятые им проблемы торговли услышали на Лазурном Берегу

Лукашенко сказал, что на Лазурном Берегу должны услышать поднятые им проблемы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы поднятые им проблемы услышали на Лазурном Берегу, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Так, на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси глава страны сказал, что торговым сетям следует обслуживать население в небольших деревнях.

— В небольшие деревни, пусть даже неперспективные, следует привлечь торговые сети, — поручил он.

При этом глава страны сказал, что хочет, чтобы поднятые им проблемы услышали на Лазурном Берегу.

— Я хочу, чтобы вы это услышали. У нас все умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, неплохо живут, правда, на Лазурном берегу все хозяева и собственники. Ну так организуйте так, чтобы они работали там, в глубинке, — потребовал белорусский президент.

Также он сказал, что в Беларуси существуют все инструменты для этого. И в качестве примера еще сказал о том, что не так давно в восьми районах Беларуси для крупной сетевой торговли расширили возможности охвата потребителей.

При этом также глава Беларуси дал поручения по системе торговли и ценам, установив крайний срок: «1 января».

Кроме того, Александр Лукашенко недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза: «В 1,5 раза больше, чем у министров».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше