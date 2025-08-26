Ричмонд
Мантуров предложил Boeing вернуться к закупкам свердловского титана

Первый вице-премьер России рассчитывает на восстановление сотрудничества «ВСМПО-Ависма» и Boeing.

Американская авиастроительная корпорация Boeing может беспрепятственно вернуться к закупкам титана, выпускаемого свердловской корпорацией «ВСМПО-Ависма». С таким заявлением выступил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Он напомнил, что с российской стороны ограничения на закупку титана не вводились. «У нас была приостановка закупок титана, но никаких ограничений мы не вводили, поэтому коллеги могут продолжать закупать», — цитирует Мантурова ТАСС.

Производимый в Свердловской области титан используется многими авиастроительными компаниями. Запрет на его применение, в частности, поставил под удар работу канадского подразделения Airbus.

Свердловская корпорация с 2020 года находится под санкциями США. «ВСМПО-Ависма» является монополистом в России и одним из немногих производителей титана в мире. До начала пандемии коронавируса «ВСМПО-Ависма» имела выгодные контракты по поставке титана для авиастроительных гигантов Boeing и Airbus.

