Мантуров предложил Boeing вернуться к закупкам свердловского титана

Свердловская корпорация с 2020 года находится под санкциями США. «ВСМПО-Ависма» является монополистом в России и одним из немногих производителей титана в мире. До начала пандемии коронавируса «ВСМПО-Ависма» имела выгодные контракты по поставке титана для авиастроительных гигантов Boeing и Airbus.