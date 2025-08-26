Помощь ЕС Украине с начала конфликта составила почти €170 млрд

«Мы оказываем значительную поддержку Украине. Сейчас объем нашей помощи Украине составил уже почти €170 млрд. В том числе мы также выделили почти €60 млрд на поставки оружия, в частности, через Европейский фонд мира. Что касается 2 млн снарядов калибра 155 мм, они должны быть поставлены к концу 2025 года», — сказала он.