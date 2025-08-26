Ричмонд
Помощь ЕС Украине с начала конфликта составила почти €170 млрд

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Суммарная помощь Евросоюза Украине с начала конфликта составила почти €170 млрд, включая 60 млрд на оружие, до конца года ЕС намерен поставить Киеву 2 млн снарядов. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных «гарантиях безопасности» Киеву.

Источник: Reuters

«Мы оказываем значительную поддержку Украине. Сейчас объем нашей помощи Украине составил уже почти €170 млрд. В том числе мы также выделили почти €60 млрд на поставки оружия, в частности, через Европейский фонд мира. Что касается 2 млн снарядов калибра 155 мм, они должны быть поставлены к концу 2025 года», — сказала он.

Хиппер также напомнила, что с начала боевых действий обучение в ЕС прошли 80 тыс. украинских военных.

Что касается гарантий безопасности, по ее словам, сейчас этот вопрос «обсуждают национальные советники по безопасности ЕС и США».

