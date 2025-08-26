Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани и замглавы Минстроя России проверили возведение очистных сооружений в Геленджике

С рабочим визитом Геленджик посетил замглавы Министерства строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым он осмотрел ход возведения очистных сооружений в районе Тонкого мыса. Проект реализуется по поручению президента страны.

Как рассказал глава Кубани в телеграм-канале, Геленджик развивается стремительными темпами. Здесь проживает 120 тысяч человек, и ежегодно приезжает свыше 4,3 миллиона туристов. Нынешние очистные сооружения расположены в районе Толстого мыса, их мощность ограничена 50 тысячами кубометров сточных вод в сутки.

Новый комплекс позволит перераспределить нагрузки и увеличить объем очистки до 80 тысяч кубометров. Часть прошедшей обработку воды планируется использовать повторно — для орошения зеленых насаждений и работы фонтанов.

Кондратьев отметил, что система будет полностью автоматизирована, а лаборатории возьмут под контроль качество очищенной воды. В дополнение к сооружениям уже построено 48 километров коллекторов и 9 насосных станций, которые усилят коммунальную сеть. Губернатор подчеркнул, что запуск новой системы обеспечит надежное функционирование канализации, повысит уровень очистки сточных вод и заметно улучшит экологическую ситуацию в акватории бухты.

Кроме того, в центральной части Геленджика продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры: на месте старой канализационной насосной станции появилась современная подземная КНС. Здание прошлого века, которое более не используется, планируется снести, а территорию благоустроить.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре восстановят заброшенный коллектор в рамках модернизации коммунальных сетей.