Губернатор Кубани и замглавы Минстроя России проверили возведение очистных сооружений в Геленджике

Кондратьев отметил, что система будет полностью автоматизирована, а лаборатории возьмут под контроль качество очищенной воды. В дополнение к сооружениям уже построено 48 километров коллекторов и 9 насосных станций, которые усилят коммунальную сеть. Губернатор подчеркнул, что запуск новой системы обеспечит надежное функционирование канализации, повысит уровень очистки сточных вод и заметно улучшит экологическую ситуацию в акватории бухты.