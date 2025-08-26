Аналитик Юшков: цена бензина к концу года может обогнать инфляцию

Себестоимость добычи нефти и затраты на нее постоянно растут, и если раньше наши компании достигали компенсации затрат экспортом нефти и нефтепродуктов, в том числе в страны Европы, то сейчас они лишены такой возможности, констатирует в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный вице-президент «НьюТек Сервисез», профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.