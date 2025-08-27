Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма

В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили ранее в пресс-службе минтопэнерго республики. В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.