Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма

«В принципе у нас каждый год примерно в августе начинается сезон масштабных отпусков — люди ездят в автопутешествия, на дачи, по России и так далее. Поэтому накладываются факты повышенного спроса», — сказал Митрахович.
Также свою роль играют факторы ремонтов и логистики, в частности, в Крыму и Приморье, отметил эксперт.
«В Крыму, чтобы завозить топливо, приходится использовать ограниченное количество (контейнеров — ред.) из-за дорожных мощностей, в том числе. Если брать Приморье, то оно тоже удаленный от нефтеперерабатывающих заводов регион. Наверное, на каком-то этапе имеет смысл в Приморье строить дополнительные заводы», — заметил эксперт.
Станислав Митрахович также указал, что из-за переориентации экспорта и импорта России на восточные страны и строительства БАМа и Транссиба есть определенный недостаток железнодорожных мощностей.
«На каком-то этапе может просто не хватать для всех места», — сказал спикер в эфире радиостанции.
Митрахович также выделил отдельным пунктом одновременное намерение правительства контролировать рост цен на нефтепродукты и нежелание розничных продавцов терять прибыль.
«Многие независимые заправщики считают, что они не смогут выгодно для себя продать эти продукты в августе или в начале сентября, потому что рост цен на опт произошел, а в рознице правительство пытается сдерживать …. Получается, что независимый заправщик вроде бы и проведет правильное экономическое решение, а для потребителя получается нефтепродуктов просто нет», — считает эксперт.
Митрахович спрогнозировал, что, в связи с окончанием сезона отпусков в сентябре ситуация выправится и дефицит топлива на автозаправках исчезнет.
Ранее министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив. В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС».
Ситуация с нехваткой бензина Аи-95 в Крыму может продлиться еще один месяц, прокомментировал глава республики Сергей Аксенов.
В Крыму рост розничных цен на бензин Аи-92 и Аи-95 с начала года составил менее 6% и менее 2% соответственно, эти темпы роста цен на топливо ниже, чем в соседних с республикой субъектах. Об этом заявили ранее в пресс-службе минтопэнерго республики. В ведомстве также отметили, что дополнительной наценкой в цене на топливо для конечного потребителя являются логистические расходы, стоимость которых варьируется в пределах от 7 150 до 14 000 рублей за тонну груза, процентная ставка банка по кредиту в размере 24%, а также дополнительные текущие затраты на перевалку и хранение светлых нефтепродуктов, содержание АЗС, оплату услуг персонала.