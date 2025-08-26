Минпромторг предложил установить в магазинах полки с отечественными товарами

Ведомство уточняет, что минимальная доля отечественных товаров будет определяться правительством в зависимости от объемов производства, а размещать их нужно будет на высоте от 80 до 160 сантиметров от пола. В министерстве пояснили, что мера направлена на поддержку российских производителей и усиление их позиций на внутреннем рынке. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.