В Самарской области могут сократить программу капремонта домов

В Самарской области рассмотрят законопроект, который может повлиять на систему капитального ремонта в многоквартирных домах. Документ будет направлен на случаи, если дом планируют снести.
Новый законопроект позволит сократить число домов, которые должны капитально отремонтировать. Если на участке планируют комплексное развитие территорий, то здание могут исключить из списка капремонта.
В документе указано, что законопроект должен содержать основания для исключения зданий из региональной программы. Порядок и процедуру исключения таких объектов правительство планирует определить в дополнительном постановлении.