Нацбанк ощутимо уменьшил курс евро и курс доллара на 27 августа

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 27 августа, среду. В частности, стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 27 августа, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9774 белорусского рубля, 1 евро — 3,4663 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6924 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые были установлены на вторник, 26 августа, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос. Заметнее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0051 белрубля, как и курс евро стал ниже на 0,0202 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0006 белрубля.
