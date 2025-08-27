В Приморье на время ВЭФ введут ограничения

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с 00:00 2 сентября по 24:00 6 сентября в акватории залива Петра Великого будет запрещено плавание любых судов, включая маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, а также суда вспомогательного флота, бункеровщики и буксиры. Запрет распространяется на бухты Новик (от мыса Доронина до мыса Шигина), Аякс и Парис (от мыса Новосильского до мыса Житкова), а также на акваторию Амурского залива под низководным мостом с зоной ограничения в 500 метрах к западу и востоку от моста.