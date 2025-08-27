В Приморье на время ВЭФ введут ограничения

Эти меры направлены на обеспечение безопасности участников и гостей мероприятия.
Ограничения на море.
Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с 00:00 2 сентября по 24:00 6 сентября в акватории залива Петра Великого будет запрещено плавание любых судов, включая маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, а также суда вспомогательного флота, бункеровщики и буксиры. Запрет распространяется на бухты Новик (от мыса Доронина до мыса Шигина), Аякс и Парис (от мыса Новосильского до мыса Житкова), а также на акваторию Амурского залива под низководным мостом с зоной ограничения в 500 метрах к западу и востоку от моста.
Исключение сделано только для судов, задействованных в подготовке и проведении форума, а также для специальных спасательных судов и плавсредств, обеспечивающих экстренную медицинскую помощь. Их движение будет согласовываться с Центром оперативного управления силами и средствами.
На земле и в воздухе.
С 00:00 3 сентября по 24:00 6 сентября вводится временное ограничение на использование воздушного пространства в радиусе 250 километров от Владивостока. Запрет не коснётся регулярных внутренних и международных рейсов, а также воздушных судов, обеспечивающих безопасность и доставку участников ВЭФа. Полёты, связанные с неотложными задачами, будут согласовываться с Федеральной службой охраны России. Вместе с тем сообщается, что все регулярные рейсы будут выполняться по расписанию.
С 1 по 6 сентября во Владивостоке вводятся строгие меры в отношении автотранспорта. С 07:00 31 августа по 24:00 6 сентября запрещается проведение дорожных, взрывоопасных и земляных работ на маршрутах участников форума, за исключением аварийных работ на коммуникациях.
С 07:00 1 сентября по 24:00 6 сентября в столице Приморья будет запрещена перевозка опасных грузов, включая взрывоопасные, радиоактивные и отравляющие вещества, а также вооружение и боеприпасы. На маршрутах движения объектов государственной охраны в этот же период запрещается учебная езда.
Особое внимание уделено острову Русскому, где с 07:00 1 сентября по 24:00 6 сентября будет ограничен въезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, а также машин, перевозящих опасные грузы, без специальных пропусков. Парковка на трассах проезда на острове также будет запрещена, за исключением автомобилей с соответствующими разрешениями на специально организованных местах.
Большегрузный транспорт массой свыше 5 тонн не сможет передвигаться по местам проведения форума, зонам пребывания объектов государственной охраны и трассам их проезда с 07:00 до 22:00 с 1 по 6 сентября.
По специальным пропускам.
С 1 по 6 сентября в порту Владивостока будет запрещена перевалка опасных грузов. Кроме того, с 07:00 1 сентября по 24:00 6 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и прилегающие к нему зоны будут закрыты для посещения. Доступ возможен только по специальным пропускам и аккредитационным документам ВЭФ. В этот же период запрещено посещение выставки «Улица Дальнего Востока». Её откроют для приморцев после окончания форума.
Восточный экономический форум — одно из ключевых международных мероприятий, ежегодно проходящих во Владивостоке. В этом году он привлечёт внимание представителей бизнеса, власти и общественных организаций из разных стран. Введение ограничений, по словам властей, направлено на обеспечение максимальной безопасности участников и бесперебойного проведения мероприятия.
Жителей и гостей Приморья просят заранее учитывать введённые ограничения при планировании поездок, передвижений по городу и региону, а также других видов деятельности. Для получения дополнительной информации о пропусках и аккредитации на ВЭФ можно обратиться в организационный комитет форума.