Приморье столкнулось с недостатком бензина

На «лампочке».
Проблемы с бензином наблюдаются повсеместно. В конце прошлой недели и на выходных дороги Владивостока заметно опустели. Многие автомобилисты предпочли не выезжать на собственных машинах.
«У меня уже горит лампочка, сигнализирующая об остатке топлива, — говорит житель приморской столицы Анатолий Погребижский. — Несколько дней подряд хотел заправиться после работы, но то заправка закрыта, то очередь дикая. Пока машина пусть стоит под домом, как наладится ситуация, пойду на заправку с канистрами».
«Чтобы заправиться, провёл в очереди больше двух часов, — жалуется автолюбитель Александр Петров, — вчера видел, как у человека прямо в очереди бензин закончился, машину до колонки пришлось просто толкать».
На крупных сетевых заправках бензина либо нет, либо везде огромные очереди. «Независимые» заправки, там, где топливо ещё есть, переписывают ценники, что называется, на лету.
«Утром ехала — АИ-95 стоил 74,40, в обед ценник стоял уже 74,90, а вечером за литр просили уже 75,30», — рассказывает жительница Владивостока Полина Бирюкова.
Это уже на 10 с лишним рублей больше, чем на сетевых заправках ННК.
Но если во Владивостоке топливо можно найти, хоть и втридорога, то в муниципалитетах края бензина зачастую попросту нет. Закрыты многие заправки в Уссурийске, невозможно заправиться в Дальнегорске, в Зарубино бензин хоть и есть, но автолюбители в очереди на единственную АЗС вынуждены проводить по три с лишним часа.
«Мы приехали на море из Амурской области, — говорит Владимир Бондарев из Благовещенска. — Завтра ехать обратно, выхода нет, придётся стоять».
В пиковый туристический сезон на большинство заправок бензовозы вынуждены привозить топливо дважды в день — днём и ночью. И не всегда хватает.
Хорошо, если в населённом пункте кроме заправки ННК есть ещё и альтернативная колонка.
Ажиотажный спрос.
В самой ННК говорят, что очереди на их колонках выстроились как раз во многом из-за того, что небольшие частные заправки резко подняли цены и люди выстраиваются в очередь туда, где бензин дешевле.
Проблему с перебоями в поставках топлива объясняют резким ростом потребления именно в период наплыва туристов со всего Дальнего Востока.
Кроме того, в логистические схемы вмешался ремонт федеральной трассы, из-за чего бензовозы не всегда в срок успевают подвезти топливо.
По оценкам приморских властей, в нынешнем августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток в Приморье вырос на 30 процентов. Отсюда и огромный всплеск потребления бензина.
Разруливать проблему пришлось чуть ли не в ручном режиме. По словам министра энергетики Приморского края Елены Шиш, в муниципалитеты, где наиболее остро ощущаются проблемы с топливом, направлены дополнительные бензовозы. На заправки ННК топливо теперь доставляют 44 машины вместо 30, компания арендовала дополнительные бензовозы. Ещё четыре бензовоза были направлены на помощь из Хабаровского края.
Топливный кризис в Приморье вызван сочетанием нескольких факторов. Во-первых, из-за плановых и внеплановых ремонтов российские нефтеперерабатывающие заводы уменьшили объёмы производства.
Усугубляют ситуацию и логистические проблемы. Для доставки бензина из-за пределов Дальнего Востока не хватает железнодорожных цистерн, а дорожные пробки из-за ремонта трасс приводят к задержкам бензовозов в пути на 3−6 часов.
Ещё одним фактором называют искусственный ажиотаж. Видя сложности с топливом, люди заправляют не только баки, но и дополнительные канистры. Это не только приводит к увеличению очередей, но и к тому, что бензин «разлетается» как горячие пирожки — на АЗС его попросту не успевают подвозить.
Министр энергетики призвала жителей не скупать топливо впрок, утверждая, что запасы на нефтебазах достаточные и ситуация находится под контролем.
Что дальше?
По большому счёту, это не первый топливный кризис: коллапс на АЗС региона в конце августа наблюдается как минимум третий год подряд. В начале сентября, когда отдыхающие разъезжаются по домам, ситуация разрешается сама собой.
Очереди на заправках исчезают, а вот переписанные в сторону увеличения цены зачастую остаются.
Впрочем, рост цен на независимых АЗС не всегда объясняют исключительно жадностью владельцев — их затраты намного выше, чем у сетевиков.
Впрочем, глобально экономисты призывают готовиться к общему росту цен на бензин в стране. Правительство стремится сдержать рост, чтобы не разгонять инфляцию. Среди возможных мер — импорт топлива из стран ЕАЭС или создание стратегического запаса для регионов с дефицитом. В то же время увеличение производства на НПЗ остаётся ключевым решением для борьбы с дефицитом и ценами.
По оценкам экономистов, нынешней осенью из-за общего дефицита топлива в стране цена литра бензина АИ-95 может достичь 78 рублей — об этом говорит рекордный рост цен на российской топливной бирже.
И нынешние пиковые цены могут стать просто новой реальностью.