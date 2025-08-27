Приморье столкнулось с недостатком бензина

Но если во Владивостоке топливо можно найти, хоть и втридорога, то в муниципалитетах края бензина зачастую попросту нет. Закрыты многие заправки в Уссурийске, невозможно заправиться в Дальнегорске, в Зарубино бензин хоть и есть, но автолюбители в очереди на единственную АЗС вынуждены проводить по три с лишним часа.