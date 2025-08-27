Крупнейшая нефтегазовая компания из США захотела вернуться в Россию

По информации издания, руководство ExxonMobil обратилось к американским властям за поддержкой при возможном возобновлении бизнеса в России. Источники WSJ считают, что возвращение корпорации к проекту «Сахалин-1» может стать сигналом о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном после многолетнего охлаждения на фоне санкций и политических разногласий. Официальные представители ExxonMobil и Белого дома пока не комментируют эти сообщения.