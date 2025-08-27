Крупнейшая нефтегазовая компания из США захотела вернуться в Россию

Руководство Exxon обратилось к правительству США за поддержкой в случае своего возвращения в РФ.
Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможность возвращения на российский рынок и участия в проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По информации издания, обсуждение возобновления деятельности компании в России ведется на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
«Компания рассматривает возвращение на проект “Сахалин-1” в случае, если правительства двух стран дадут зеленый свет в рамках мирного процесса по Украине», — приводит The Wall Street Journal слова собеседников, знакомых с ходом переговоров. Отмечается, что генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
По информации издания, руководство ExxonMobil обратилось к американским властям за поддержкой при возможном возобновлении бизнеса в России. Источники WSJ считают, что возвращение корпорации к проекту «Сахалин-1» может стать сигналом о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном после многолетнего охлаждения на фоне санкций и политических разногласий. Официальные представители ExxonMobil и Белого дома пока не комментируют эти сообщения.
Ранее президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи сообщал, что крупные американские компании, включая ExxonMobil, рассматривают возможность возвращения в Россию при условии подписания мирного соглашения по Украине и снятия санкций. В 2024 году Владимир Путин разрешил возврат доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1», что стало сигналом для других американских компаний о возможном возобновлении сотрудничества.