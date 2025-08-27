Ричмонд
Мантуров назвал перспективные направления сотрудничества России и США

Россия и США могли бы развивать сотрудничество в таких отраслях, как атомная энергетика и металлургия.

Источник: Аргументы и факты

Россия и США могли бы развивать сотрудничество в таких отраслях, как атомная энергетика и металлургия, включая взаимодействие в сфере редких и редкоземельных металлов. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС накануне Восточного экономического форума (ВЭФ).

Мантуров отметил, что Россия поставляет продукцию для атомной энергетики, в том числе уран для производства топливных элементов для американских атомных станций. Он также напомнил о словах президента РФ по поводу перспектив совместных проектов в сфере редких и редкоземельных металлов.

По его словам, Россия располагает значительными запасами таких ресурсов, что открывает возможности для партнерских проектов. Мантуров добавил, что по мере реализации этих направлений могут появляться и новые сферы для взаимодействия.

Ранее Мантуров отметил эффективность переговоров главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и временно исполняющего обязанности руководителя NASA Шона Даффи.

