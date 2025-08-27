WSJ: Exxon рассматривает возможность возвращения в РФ

Как отмечает WSJ, руководство Exxon уже обратилось к правительству США за поддержкой в случае возвращения в Россию. Сообщается, что глава компании Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, а возобновление деятельности корпорации в России могло бы стать сигналом сближения позиций двух стран.