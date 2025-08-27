WSJ: Exxon рассматривает возможность возвращения в РФ

Американская корпорация ExxonMobil рассматривает возможность возобновления работы на российском рынке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, компания может вернуться к участию в проекте «Сахалин-1», если власти США и России одобрят этот шаг в рамках мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
Как отмечает WSJ, руководство Exxon уже обратилось к правительству США за поддержкой в случае возвращения в Россию. Сообщается, что глава компании Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, а возобновление деятельности корпорации в России могло бы стать сигналом сближения позиций двух стран.
Ранее американская компания McDonald s Corporation получила в Роспатенте исключительные права на товарный знак MCMUFFIN сроком до конца 2034 года.