Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Exxon рассматривает возможность возвращения в РФ

Компания может вернуться к участию в проекте «Сахалин-1».

Источник: Аргументы и факты

Американская корпорация ExxonMobil рассматривает возможность возобновления работы на российском рынке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, компания может вернуться к участию в проекте «Сахалин-1», если власти США и России одобрят этот шаг в рамках мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как отмечает WSJ, руководство Exxon уже обратилось к правительству США за поддержкой в случае возвращения в Россию. Сообщается, что глава компании Даррен Вудс в последние недели обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом в Белом доме, а возобновление деятельности корпорации в России могло бы стать сигналом сближения позиций двух стран.

Ранее американская компания McDonald s Corporation получила в Роспатенте исключительные права на товарный знак MCMUFFIN сроком до конца 2034 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше