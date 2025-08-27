Ричмонд
Педагогам хотят платить перед 1 сентября: вот что предложили в ГД

В Госдуме хотят ввести ежегодную выплату учителям к 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии Дня знаний педагогам может быть назначена федеральная выплата в размере месячного оклада. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направивший соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Отмечается, что эта мера не только окажет материальную поддержку, но и станет стратегическим шагом: покажет государственное признание учителей, повысит престиж профессии и поможет привлечь в школы талантливую молодежь.

«Поддержка педагогов сегодня — это прямая инвестиция в качественное образование и, как следствие, в устойчивое будущее нашей страны», — пояснил Чернышов.

Кроме этого, накануне в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату семьям с детьми в преддверии Дня знаний. При этом размер выплат зависеть от того, к какой социальной категории принадлежит гражданин.

