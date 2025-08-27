В России хотят, чтобы граждане стали меньше платить за коммуналку: подробности

В Госдуму поступит инициатива, направленная на поддержку социально уязвимых групп населения через снижение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Правовой основой для этого станут поправки в статью 159 ЖК РФ. Об этом пишет «Российская газета».
Уточняется, что автором законопроекта выступил глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, субсидия по ЖКУ — это социальная мера, финансируемая из регионального бюджета, но регулируемая федеральными правилами.
Напомним, что сейчас регионы сами определяют максимальную долю расходов граждан на ЖКУ. При этом стандарт предельно допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном семейном доходе установлен на уровне 22%.
