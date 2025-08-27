«Русский берег» на острове Русский снесут: суд обязал вернуть землю военным

В претензиях истец потребовал прекратить незаконное пользование земельными участками, вернуть их федеральной собственности и провести рекультивацию территории. Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что один из участков с кадастровым номером 25:28:000000:68177 является многоконтурным и отведён воинским частям и учреждениям Военно-морских сил. Нарушение подтверждается постановлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, наложившим административный штраф в размере 100 тысяч рублей на предпринимателя по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельных участков.