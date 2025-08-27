«Русский берег» на острове Русский снесут: суд обязал вернуть землю военным

Базу отдыха «Русский берег» на острове Русский снесут, а землю, на которой она располагалась, обязали рекультивировать. Такое решение принял Арбитражный суд Приморского края по иску Федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны России, сообщает официальный Telegram-канал суда.
В ходе совместной проверки ведомство вместе с Военной прокуратурой Владивостокского гарнизона выявило самовольное занятие земельных участков площадью 346,75 и 225,53 квадратных метров на острове Русский. Эти участки, находящиеся в федеральной собственности, были использованы индивидуальным предпринимателем Е. А. Мигратия для размещения комплекса временных строений: нежилого здания, беседок, мангалов и прочих объектов базы отдыха «Русский берег».
В претензиях истец потребовал прекратить незаконное пользование земельными участками, вернуть их федеральной собственности и провести рекультивацию территории. Суд, рассмотрев материалы дела, установил, что один из участков с кадастровым номером 25:28:000000:68177 является многоконтурным и отведён воинским частям и учреждениям Военно-морских сил. Нарушение подтверждается постановлением Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, наложившим административный штраф в размере 100 тысяч рублей на предпринимателя по статье 7.1 КоАП РФ за самовольное занятие земельных участков.
Исходя из доказанной незаконности пользования землёй, суд полностью удовлетворил требования ФГКУ «УЛХИП» Минобороны России. Ответчика обязали освободить спорные участки и выполнить рекультивационные работы.