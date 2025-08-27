Мастер-план Нового Владивостока показали приморцам

Среди инвесторов расторгуют девять лотов общей площадью 114 га, по предварительному согласованию эти участки могут быть объединены или разъединены. Использовать рассматриваемые территории Нового Владивостока можно под средства размещения, объекты оздоровления и СПА-услуг, комплекс апарт-отелей с инфраструктурой, спортивные и туристические объекты. Инженерные коммуникации (сети водоотведения, электро- и газоснабжения) будущим инвесторам предоставят вместе с готовым мастер-планом и документацией по планированию и зонированию участков, а также льготами резидентов территории опережающего развития.
Ожидается, что реализованный проект увеличит годовой турпоток на 20−30%.
Сбор концепций развития продлится до 31 августа 2025 года. Следующим этапом будет отбор приоритетных проектов, победители заключат соглашения с АО «КРДВ», затем последуют разработка проектной документации, инженерные изыскания. Эти планы и задачи должны быть выполнены до 2030 года включительно.
Напоминаем, проект Спутника — пригорода Владивостока, который вместе с городом должен образовать первый на Дальнем Востоке город-миллионник, был презентован в 2021 году главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым. Позднее Спутник был переименован в Новый Владивосток. Изначально предполагалась, что в состав агломерации войдёт и Артёмовский городской округ. Население Владивостокского городского округа составляет чуть более 600 тысяч человек, более 100 тысяч человек проживает в Артёме и его пригородах, порядка 300 тысяч новых жителей планировалось привлечь в Спутник.
Административные вопросы объединения Владивостокского и Артёмовского городских округов в один мегаполис пока не обсуждаются, но некоторое время на повестке дня находилось вхождение части Надеждинского муниципального района в состав Владивостокского городского округа. Пока границы дальневосточной столицы остаются прежними, но освоение и развитие территории условного Надеждинского района Владивостока продолжаются. Первый дом жилого комплекса «DNS Сити», возведенный девелопером «DNS Девелопмент» на территории опережающего развития «Надеждинская», уже введен в эксплуатацию. Этот же девелопер обещает Новому Владивостоку крупнейший детский сад в России.
Надеждинский район Владивостокского городского округа, он же Спутник, он же Новый Владивосток, потенциально включает в себя Надеждинское и Тавричанское сельские поселения, посёлки Западный, Новый, Шмидтовка, Зима Южная и Де-Фриз, а также село Прохладное. Такую схему объединения предложило Минвостокразвития.