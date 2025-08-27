Мастер-план Нового Владивостока показали приморцам

Напоминаем, проект Спутника — пригорода Владивостока, который вместе с городом должен образовать первый на Дальнем Востоке город-миллионник, был презентован в 2021 году главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым. Позднее Спутник был переименован в Новый Владивосток. Изначально предполагалась, что в состав агломерации войдёт и Артёмовский городской округ. Население Владивостокского городского округа составляет чуть более 600 тысяч человек, более 100 тысяч человек проживает в Артёме и его пригородах, порядка 300 тысяч новых жителей планировалось привлечь в Спутник.