Автовладельцам напомнили о штрафе за «самозахват» парковки во дворе

Самозахват парковочных мест во дворах многоквартирных домов запрещен, сообщил ТАСС зампред думского комитета по ЖКХ Сергей Колунов. Он уточнил, что за самовольную установку ограждений могут оштрафовать на сумму от 5000 рублей.
«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — пояснил депутат.
По словам депутата, Жилищный кодекс устанавливает, что земля под домом и придомовая территория принадлежат всем собственникам квартир на правах долевой собственности.
Колунов уточнил, что законно закрепить парковочное место можно только через общее собрание собственников, которое должно согласовать установку ограждений или выделение мест.
