Автовладельцам напомнили о штрафе за «самозахват» парковки во дворе

«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — пояснил депутат.