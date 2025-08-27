Гипермаркеты «Окей» может выкупить ритейлер-гигант

По мнению игроков рынка, процесс продажи гипермаркетов затянулся.
Руководство торговой сети «Лента» раздумывает над покупкой гипермаркетов «Окей». Об этом сообщили сразу несколько источников, близкие к сторонам сделки.
«Сеть “Лента”, принадлежащая “Севергрупп” Алексея Мордашова, намерена купить гипермаркеты “Окей” (контролируют Дмитрий Троицкий и Борис Волчек). Сделка находится на стадии необязывающего предложения (условия продажи еще не определены — прим. URA.RU)», — рассказали собеседники «Известий».
Эксперты оценивают актив в 40−55 млрд рублей. В декабре прошлого года совет директоров OKEY Group S.A. решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В это соглашение кроме самих магазинов вошли товарный знак и логистическая инфраструктура. При этом группа продолжает владеть сетью дискаунтеров «Да!».
Вышеописанную процедуру сначала должна одобрить «Правкомиссия». И уже потом «Лента» сможет официально заявить права на торговую сеть.
Ранее структуры Мордашова рассматривали возможность приобретения сети парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Сделка по покупке этого актива находится на финальной стадии.