Гипермаркеты «Окей» может выкупить ритейлер-гигант

Эксперты оценивают актив в 40−55 млрд рублей. В декабре прошлого года совет директоров OKEY Group S.A. решил продать российский бизнес гипермаркетов менеджменту компании. В это соглашение кроме самих магазинов вошли товарный знак и логистическая инфраструктура. При этом группа продолжает владеть сетью дискаунтеров «Да!».