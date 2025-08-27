Пенсии инвалидов, пожилых и по потере кормильца повысят в России

Индексация пенсий закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства, при этом для разных видов выплат установлены разные даты пересмотра. Социальные пенсии традиционно индексируются с 1 апреля, а страховые пенсии неработающих пенсионеров с 2026 года будут пересматриваться дважды: сначала в феврале с учётом фактической инфляции прошлого года, затем в апреле — по дополнительным данным Социального фонда России. Ежемесячные денежные выплаты обычно повышаются 1 февраля. С 1 января 2025 года возобновлена индексация страховых пенсий работающих пенсионеров с учётом всех пропущенных ранее повышений.