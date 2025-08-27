Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбодобытчику «Восток-1»

В Арбитражный суд Приморья 25 августа поступил иск от Генеральной прокуратуры РФ к АО «Рыболовецкий колхоз “Восток-1”, учрежденному во Владивостоке. Как следует из текста иска, опубликованного на сайте арбитража, среди ответчиков по иску, кроме приморского “Рыболовецкого колхоза “Восток-1”, названы его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Третьими лицами являются Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и АО “Новый регистратор”. ГП требует взыскать с “Рыболовецкого колхоза “Восток-1”, его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. В иске также содержится требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба.