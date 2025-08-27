Дефицит и подорожание топлива взвинтили цены на рыбу во Владивостоке

«Килограмм потрошеной сахалинской горбуши стоит от 350 рублей, непотрошеной — от 380 рублей. В прошлом году горбуша шла по 260−280 рублей. Думаем, это из-за подорожания топлива. Рыбаки все на дизеле, а он заметно прибавил в цене», — поясняют торговцы на Спортивном рынке.
Сахалинская кета продается по 450 рублей за килограмм. Северокурильская «серебрянка» предлагалась уже по 750 рублей — дороже, но и выше качеством. Если ранее свежую камбалу можно было приобрести примерно за 200 рублей, то сейчас ее цена поднялась до 320 рублей, да и найти ее в продаже стало сложнее.
Местная тернейская горбуша, хоть и дороже сахалинской (около 450 рублей), уходит с прилавков мгновенно — покупатели отмечают, что она жирнее и вкуснее. Хуже продаются кета и нерка, хотя их ценят за высокое качество. Не избежали подорожания и такие виды, как сельдь и навага: если весной сельдь стоила около 220 рублей, то сейчас цена достигла 290 рублей, а сахалинская навага стоит 150−160 рублей за килограмм.
Однако проблема не ограничивается лишь ростом цен на горючее, пишет NewsVl. Продавцы полагают, что на доступность рыбы также повлияло недавнее землетрясение на Камчатке, Сахалине и Курилах. В самом Приморье на уловы негативно воздействует аномальное потепление воды. Например, из-за цветения озера Ханка рыбный промысел там практически прекратился. Теплая вода в целом ухудшает качество продукции: рыба становится мягче, сокращается срок его хранения, меняются и вкусовые свойства.
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, для реального снижения цен на рыбу необходимо, чтобы прирост вылова как минимум вдвое превысил показатели падения предыдущего сезона.