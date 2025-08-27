Дефицит и подорожание топлива взвинтили цены на рыбу во Владивостоке

Местная тернейская горбуша, хоть и дороже сахалинской (около 450 рублей), уходит с прилавков мгновенно — покупатели отмечают, что она жирнее и вкуснее. Хуже продаются кета и нерка, хотя их ценят за высокое качество. Не избежали подорожания и такие виды, как сельдь и навага: если весной сельдь стоила около 220 рублей, то сейчас цена достигла 290 рублей, а сахалинская навага стоит 150−160 рублей за килограмм.