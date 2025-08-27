Ричмонд
В Красноярске завод выплатил три с половиной миллиона рублей за вред экологии

В Красноярске с ЭВРЗ взыскали три с половиной миллиона рублей за превышение нормативов выбросов.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске электровагоноремонтный завод выплатил компенсацию за ущерб окружающей среде. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Предприятие использует угольную котельную с трубой высотой 120 метров для отопления помещений и производства пара. Местные жители неоднократно жаловались на чёрный дым. Проверка, проведённая прокуратурой совместно с краевым министерством экологии, выявила превышение нормативов выбросов.

Лабораторные исследования показали: содержание взвешенных веществ было превышено в 1,2 раза при нормальной работе котельной, а диоксида азота — в 1,4 раза во время неблагоприятных метеоусловий. Также завод завысил предельно допустимые нормативы, не утвердил их по отдельным веществам и не проверял работу газоочистного оборудования.

Прокуратура обратилась в суд, который обязал предприятие устранить нарушения и возместить причинённый ущерб. С завода взыскали три с половиной миллиона рублей, деньги перечислены в городской бюджет.

Кроме того, предприятие провело повторную инвентаризацию источников выбросов и скорректировало работу газоочистных устройств.