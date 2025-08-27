В Красноярске завод выплатил три с половиной миллиона рублей за вред экологии

Лабораторные исследования показали: содержание взвешенных веществ было превышено в 1,2 раза при нормальной работе котельной, а диоксида азота — в 1,4 раза во время неблагоприятных метеоусловий. Также завод завысил предельно допустимые нормативы, не утвердил их по отдельным веществам и не проверял работу газоочистного оборудования.