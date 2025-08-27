Россиянам рассказали, какие пенсии вырастут в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России ждет двукратная индексация: первая запланирована на февраль, а вторая — на апрель. Помимо этого, ожидается повышение выплат отдельным категориям граждан: инвалидам, гражданам старше 80 лет и получателям пенсий по случаю потери кормильца. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с ТАСС.
Как подчеркнул депутат, этот расчетный ориентир в 9% учитывает прогноз инфляции на 2025 год, планы Соцфонда и позицию Минтруда о необходимости компенсировать рост цен.
При этом парламентарий предположил, что при сохранении текущего уровня индексации фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет приблизительно 9 709,39 рублей в месяц, а стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) составит 158,80 рублей. К указанным суммам применяются также районные коэффициенты и надбавки, предусмотренные законодательством.
Ранее сенатор Наталия Косихина напомнила, что граждане России, не набравшие необходимого количества пенсионных баллов или стажа, имеют возможность докупить их для получения права на страховую пенсию.