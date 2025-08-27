Россиянам рассказали, какие пенсии вырастут в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России ждет двукратная индексация: первая запланирована на февраль, а вторая — на апрель. Помимо этого, ожидается повышение выплат отдельным категориям граждан: инвалидам, гражданам старше 80 лет и получателям пенсий по случаю потери кормильца. Об этом проинформировал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с ТАСС.