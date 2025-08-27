Раскрыты новые требования к «российской полке» в магазинах

С 1-го марта 2026 года на территории Российской Федерации может начать действовать нормативный акт, закрепляющий минимальную долю отечественных товаров в ассортименте торговых точек. Данную информацию распространило агентство «ТАСС», ссылаясь на проект документа, подготовленный Министерством промышленности и торговли.
Согласно предложенным положениям, розничные сети будут обязаны обеспечивать на полках «минимальную долю непродовольственных товаров национального производства». Расчёт будет производиться исходя из протяжённости обращённых к покупателям фасадов продукции данной категории на торговом оборудовании. При этом размещать такие товары необходимо на высоте от 80 до 160 сантиметров от уровня пола.
Конкретный размер квоты, перечень подпадающих под неё изделий, порядок установления их минимальной доли, а также регламент подтверждения соответствия товаров необходимым критериям будут определяться Правительством РФ.
Для поощрения участников торговой отрасли, способствующих продвижению отечественных непродовольственных товаров, предусмотрено присвоение специального знака «Флагман российской торговли», отмечается в тексте законопроекта.
Читайте также: Минпромторг РФ требует с ассоциации тульских строителей еще 546 млн рублей.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.