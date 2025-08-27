Раскрыты новые требования к «российской полке» в магазинах

Согласно предложенным положениям, розничные сети будут обязаны обеспечивать на полках «минимальную долю непродовольственных товаров национального производства». Расчёт будет производиться исходя из протяжённости обращённых к покупателям фасадов продукции данной категории на торговом оборудовании. При этом размещать такие товары необходимо на высоте от 80 до 160 сантиметров от уровня пола.