Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске хотят построить новый аэропорт в 2028—2030 годах

Возведение нового аэропорта планируется осуществить рядом с поселком Ключевая, расположенным примерно в семидесяти километрах от областного центра.

В Иркутске построят новый аэропорт. Начальная стоимость договора составляет 29 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней после заключения соглашения. Об этом указано на сайте госзакупок.

Первый этап включает возведение минимально необходимого количества объектов инфраструктуры, обеспечивающих ввод аэропорта в эксплуатацию. Среди обязательных элементов пассажирский терминал с потенциалом дальнейшего увеличения площади, основная взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки, диспетчерские пункты управления воздушным движением и прилегающая территория возле вокзала.

Второй этап предусматривает расширение инфраструктуры путем возведения вспомогательных помещений, необходимых для полноценного функционирования аэропорта. Будут построены здания грузовых терминалов, ангарные помещения для обслуживания воздушных судов и дополнительные стояночные площадки для самолетов.

Третья фаза проекта сосредоточится на долгосрочном развитии аэродрома, предусматривающем строительство дополнительной полосы и специальных путей для быстрого перемещения самолётов между зонами посадки и вылета. Общая концепция предполагает создание международного аэропорта класса А с длиной посадочной полосы не менее 3,2 километров, способного обслуживать самые крупные самолёты.

Возведение нового аэропорта планируется осуществить рядом с поселком Ключевая, расположенным примерно в семидесяти километрах от областного центра. Реализация проекта предусмотрена как за счёт бюджетных средств федерального уровня, так и привлечённых инвестиций частных партнёров.

Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что с 18 августа в иркутском аэропорту будут действовать обновленные правила стоянки автомобилей ввиду начала ремонтных работ на существующем паркинговом комплексе. Уже в первый рабочий день недели начнет свою работу новый участок автопарковки под названием P1, расположенный непосредственно вблизи зоны международных вылетов.