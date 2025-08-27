В Иркутске хотят построить новый аэропорт в 2028—2030 годах

Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что с 18 августа в иркутском аэропорту будут действовать обновленные правила стоянки автомобилей ввиду начала ремонтных работ на существующем паркинговом комплексе. Уже в первый рабочий день недели начнет свою работу новый участок автопарковки под названием P1, расположенный непосредственно вблизи зоны международных вылетов.