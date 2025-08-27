В Иркутске хотят построить новый аэропорт в 2028—2030 годах

В Иркутске построят новый аэропорт. Начальная стоимость договора составляет 29 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены в течение 180 календарных дней после заключения соглашения. Об этом указано на сайте госзакупок.
Первый этап включает возведение минимально необходимого количества объектов инфраструктуры, обеспечивающих ввод аэропорта в эксплуатацию. Среди обязательных элементов пассажирский терминал с потенциалом дальнейшего увеличения площади, основная взлетно-посадочная полоса, рулёжные дорожки, диспетчерские пункты управления воздушным движением и прилегающая территория возле вокзала.
Второй этап предусматривает расширение инфраструктуры путем возведения вспомогательных помещений, необходимых для полноценного функционирования аэропорта. Будут построены здания грузовых терминалов, ангарные помещения для обслуживания воздушных судов и дополнительные стояночные площадки для самолетов.
Третья фаза проекта сосредоточится на долгосрочном развитии аэродрома, предусматривающем строительство дополнительной полосы и специальных путей для быстрого перемещения самолётов между зонами посадки и вылета. Общая концепция предполагает создание международного аэропорта класса А с длиной посадочной полосы не менее 3,2 километров, способного обслуживать самые крупные самолёты.
Возведение нового аэропорта планируется осуществить рядом с поселком Ключевая, расположенным примерно в семидесяти километрах от областного центра. Реализация проекта предусмотрена как за счёт бюджетных средств федерального уровня, так и привлечённых инвестиций частных партнёров.
Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что с 18 августа в иркутском аэропорту будут действовать обновленные правила стоянки автомобилей ввиду начала ремонтных работ на существующем паркинговом комплексе. Уже в первый рабочий день недели начнет свою работу новый участок автопарковки под названием P1, расположенный непосредственно вблизи зоны международных вылетов.