В Омске на месте бывшей рощи появится новый микрорайон

Его планируют построить в Советском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Советском округе, в створе улицы СибНИИСхоз, проспекта Академика Королева и Красноярского тракта планируется построить новый микрорайон. Соответствующие изменения в проект планировки данной территории уже внесены, постановление опубликовано на сайте городской администрации.

На этом месте до 2010 года росла роща, однако к настоящему моменту деревьев там почти не осталось. Также здесь расположены частные жилые дома и гаражи. По планам, на этом участке должны появиться малоэтажные блокированные жилые дома, объединенные между собой общей крышей и фундаментом. При этом каждое здание будет иметь индивидуальный вход и участок. Кроме того, здесь будет построена школа и детский сад.

Отметим, пока это только планы — инженерные изыскания еще не проводились, соответственно, еще нет ни проекта, ни разрешения на строительство.