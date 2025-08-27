В Омске на месте бывшей рощи появится новый микрорайон

В Советском округе, в створе улицы СибНИИСхоз, проспекта Академика Королева и Красноярского тракта планируется построить новый микрорайон. Соответствующие изменения в проект планировки данной территории уже внесены, постановление опубликовано на сайте городской администрации.
На этом месте до 2010 года росла роща, однако к настоящему моменту деревьев там почти не осталось. Также здесь расположены частные жилые дома и гаражи. По планам, на этом участке должны появиться малоэтажные блокированные жилые дома, объединенные между собой общей крышей и фундаментом. При этом каждое здание будет иметь индивидуальный вход и участок. Кроме того, здесь будет построена школа и детский сад.
Отметим, пока это только планы — инженерные изыскания еще не проводились, соответственно, еще нет ни проекта, ни разрешения на строительство.