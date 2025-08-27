Новую автотрассу в Хабаровском крае строят круглосуточно

Реконструкция, а фактически новое строительство автомобильной дороги от Комсомольска-на-Амуре до Чегдомына, вышла на круглосуточный цикл. Дробильный комплекс, который обеспечивает заготовку щебёночно-песчаной смеси для устройства дорожной одежды трассы, не останавливает работу даже по ночам. Это нужно для скорейшего завершения объекта. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», обеспечить сквозной круглогодичный проезд между райцентром Верхнебуреинского района и Комсомольском-на-Амуре строители должны уже в этом году.
Первостроители БАМа, которые полвека назад проложили через эти малонаселённые территории края восточный участок железнодорожной Байкало-Амурской магистрали, оставили после себя вдоль путей технологический проезд для автотранспорта. По нему и сейчас зимой можно с большим трудом проехать на технике высокой проходимости. Однако для жителей Верхнебуреинского района, который до сих пор надёжно связан с Большой Землёй только по железной дороге, а с недавних пор ещё и по воздуху, очень важен выход на краевую сеть автотрасс.
Напомним, примерно год назад после сдачи моста через реку Туюн почти на границе Хабаровского края и Амурской области появилась возможность у жителей Чегдомына и других посёлков на своих машинах выехать на федеральную трассу «Амур» между Хабаровском и Читой.
В восточном направлении продолжается реконструкция дороги от Чегдомына до Комсомольска-на-Амуре. Завершается строительство мостов, обустройство проезжей части в грунтовом исполнении.
В планах также начать строительство автодублёра железнодорожной ветки «Новый Ургал — Известковая» с обеспечением проезда на автотранспорте до посёлков Тырма и Аланап Верхнебуреинского района.