Новую автотрассу в Хабаровском крае строят круглосуточно

Первостроители БАМа, которые полвека назад проложили через эти малонаселённые территории края восточный участок железнодорожной Байкало-Амурской магистрали, оставили после себя вдоль путей технологический проезд для автотранспорта. По нему и сейчас зимой можно с большим трудом проехать на технике высокой проходимости. Однако для жителей Верхнебуреинского района, который до сих пор надёжно связан с Большой Землёй только по железной дороге, а с недавних пор ещё и по воздуху, очень важен выход на краевую сеть автотрасс.