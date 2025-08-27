Ричмонд
Под Самарой предложили построить парк аттракционов

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало на своем сайте новый частный инвестпроект. Он предусматривает строительство тематического парка развлечений «Россия».

Разместить объект предлагается между Самарой и Тольятти. Состоять он будет собственно из парка, заключенного в контур в стиле классического кремля, с аттракционами, «Лунным парком» и музейным комплексом архитектурных достопримечательностей России в трех зданиях. На примыкающей территории разместят копию дворца «Ласточкино гнездо» и банкетный зал, торговый центр, въездную арку и парковку.

«В парке предусмотрено 16 аттракционов под открытым небом и 10 мини-аттракционов в крытом помещении “Лунного парка” площадью 2600 метров квадратных с уникальной архитектурой для круглогодичной эксплуатации. На мансардном этаже основного здания “Лунного парка” на высоте 10 метров, на площади 1800 метров квадратных будет расположен музей миниатюр архитектурных достопримечательностей “Золотое кольцо России”», — говорится в презентации проекта.

На создание парка требуется 3,5 млрд рублей. Срок окупаемости оценивают в восемь лет. На данный момент проект находится на прединвестиционной стадии.