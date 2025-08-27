Под Самарой предложили построить парк аттракционов

Разместить объект предлагается между Самарой и Тольятти. Состоять он будет собственно из парка, заключенного в контур в стиле классического кремля, с аттракционами, «Лунным парком» и музейным комплексом архитектурных достопримечательностей России в трех зданиях. На примыкающей территории разместят копию дворца «Ласточкино гнездо» и банкетный зал, торговый центр, въездную арку и парковку.