Кому грозит отказ в пенсии по старости, рассказали в Госдуме

Основным условием для получения пенсии по старости является достижение установленного возраста. В России на сегодняшний день возраст выхода на пенсию составляет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Однако эти показатели постепенно повышаются в рамках пенсионной реформы, и к 2028 году возраст выхода на пенсию вырастет до 65 и 60 лет соответственно.