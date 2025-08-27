Кому грозит отказ в пенсии по старости, рассказали в Госдуме

Однако далеко не все граждане имеют право на её получение, и условия назначения пенсии могут значительно различаться в зависимости от ряда факторов.
Об этом всех граждан в беседе с «Парламентской газетой» предупредила член комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает ИА DEITA.RU.
Основным условием для получения пенсии по старости является достижение установленного возраста. В России на сегодняшний день возраст выхода на пенсию составляет 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Однако эти показатели постепенно повышаются в рамках пенсионной реформы, и к 2028 году возраст выхода на пенсию вырастет до 65 и 60 лет соответственно.
Кроме возраста, важным условием является наличие необходимого страхового стажа. В 2023 году минимальный страховой стаж для назначения страховой пенсии составляет 15 лет. За этот период гражданин должен был уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ или иметь право на зачет стажа за определённые периоды (например, служба в армии, уход за детьми
Также важен размер накопленных пенсионных баллов — чем больше их у гражданина, тем выше его будущая пенсия. В случае достижения пенсионного возраста и наличия достаточного стажа и баллов, гражданин имеет право оформить пенсию по старости.
Несмотря на выполнение возрастных требований, некоторые категории граждан могут столкнуться с отказом в назначении пенсии по старости, предупредила Бессараб. Среди основных причин, по которым это может произойти, называется недостаточный страховой стаж.
Если у человека менее 15 лет страхового стажа (или другого установленного минимума), ему могут отказать в выплате страховой пенсии по старости. В таком случае гражданин может получить социальную пенсию или обратиться за другими видами социальной поддержки.
Также помешать получить пенсию по старости может отсутствие необходимых документов или ошибок при оформлении. Неправильно заполненные заявления, отсутствие подтверждающих документов или несвоевременное обращение могут стать причиной отказа.
Другим доводом является нарушение условий регистрации или проживания. Например, если гражданин долгое время проживал за границей без подтверждения статуса резидента РФ или не имел постоянной регистрации, это может повлиять на право получения пенсии.
Наличие задолженности по уплате взносов или иных нарушений законодательства о пенсионном обеспечении также могут стать основанием для отказа. Важно отметить, что в России существует возможность досрочного выхода на пенсию для определённых категорий граждан.