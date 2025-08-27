«Известия»: торговая сеть «Лента» намерена приобрести гипермаркет «О’Кей»

По данным газеты «Известия», розничная сеть «Лента» изучает возможность покупки активов, принадлежащих группе компаний «О’кей». Данная информация была получена из двух источников: в холдинге «Севергрупп» и из кругов, близких к владельцам «О’кей групп».
Как пишет издание, пока речь идёт только о предварительном предложении (NBO), которое не накладывает обязательств на стороны, но позволяет им обсудить возможные условия сделки.
Собеседник, близкий к владельцам компании, также отметил, что продажа гипермаркетов стороннему инвестору станет возможной исключительно после их вывода из структуры «О’кей групп». По его оценкам, процедура может быть завершена не ранее 2026 года.
Напомним, что совет директоров «О’кей групп» в декабре 2024 года принял решение о продаже российских гипермаркетов руководству компании.
В июне «Лента» приобрела челябинскую торговую сеть «Молния», куда входит Spar.