С 2026 года пенсии начнут расти по-новому: кого коснется повышение

Расчеты, по словам депутата, ориентированы на повышение примерно на 9%, исходя из прогноза инфляции на 2025 год. При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов может составить около 23 083 рублей. Для инвалидов I группы и круглых сирот — примерно 19 237 рублей. Пенсия по старости и по потере кормильца может достичь 9 618 рублей.