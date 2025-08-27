С 2026 года пенсии начнут расти по-новому: кого коснется повышение

В 2026 году страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют дважды. Как сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин, повышение запланировано на 1 февраля и на 1 апреля. Также будут увеличены социальные пенсии, включая выплаты инвалидам, гражданам старше 80 лет и по случаю потери кормильца.
Парламентарий пояснил, что индексация закреплена законом. С февраля повышают ежемесячные денежные выплаты, а с 1 апреля — социальные пенсии. Новый двухэтапный порядок для страховых пенсий предусматривает сначала учет инфляции прошлого года, а затем дополнительный пересмотр по данным Социального фонда. Для работающих пенсионеров с 2025 года возобновлена индексация с учетом всех пропущенных повышений.
Расчеты, по словам депутата, ориентированы на повышение примерно на 9%, исходя из прогноза инфляции на 2025 год. При таком сценарии социальная пенсия для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов может составить около 23 083 рублей. Для инвалидов I группы и круглых сирот — примерно 19 237 рублей. Пенсия по старости и по потере кормильца может достичь 9 618 рублей.
Что касается страховых пенсий, то фиксированная выплата может составить примерно 9 709 рублей, а стоимость пенсионного коэффициента — 158,80 рублей. К этим суммам добавляются все положенные надбавки и коэффициенты.
Алексей Говырин подчеркнул, что указанные суммы являются предварительными ориентирами. Окончательные размеры индексации установит правительство своим постановлением.
Прежде член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предложил ввести в России механизм компенсации пропущенных индексаций для работающих пенсионеров. По его словам, это поможет сократить разрыв между выплатами работающим и неработающим гражданам пенсионного возраста.
Ранее KP.RU сообщил, что, по данным Соцфонда, средняя пенсия в России у женщин выше, чем у мужчин. Правда, разница между выплатами небольшая, порядка 200−300 рублей. При этом женщины получают от государства в среднем 23 249 рублей в месяц, в то время как пенсионные выплаты для мужчин составляют порядка 23 028 рублей.