В Омске не планируют строить новый перинатальный центр из-за низкой рождаемости

В телеграм-канале омского минздрава разгорелась дискуссия о количестве родильных домов в городе. Один из подписчиков поинтересовался, будут ли открывать второй перинатальный центр, отмечая рост застроенных районов, таких как Московка, Чкаловск и Порт-Артур, и сложности с транспортной доступностью существующих медучреждений.