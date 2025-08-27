В Омске не планируют строить новый перинатальный центр из-за низкой рождаемости

В телеграм-канале омского минздрава разгорелась дискуссия о количестве родильных домов в городе. Один из подписчиков поинтересовался, будут ли открывать второй перинатальный центр, отмечая рост застроенных районов, таких как Московка, Чкаловск и Порт-Артур, и сложности с транспортной доступностью существующих медучреждений.
Официальный аккаунт минздрава ответил, что текущих мощностей роддомов достаточно для оказания помощи всем роженицам региона. В ведомстве уточнили, что медицинские учреждения оснащены современным оборудованием, а мультидисциплинарные бригады врачей готовы к самым сложным случаям. Строительство нового перинатального центра с учётом текущего уровня рождаемости не планируется.
На данный момент в Омске действуют четыре родильных дома: роддом № 1 на улице Герцена, роддом № 4 на 3-й Транспортной, роддом № 6 на Левом берегу и роддом Областной клинической больницы.