Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы Дмитрия Донского и Карбышева в Иркутске открыты для движения после ремонта

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре завершен ремонт улиц Дмитрия Донского и Карбышева по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Мэрия Иркутска

Проезд по ним открыт, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ближайшее время состоится приемка выполненных работ специалистами комитета городского обустройства администрации Иркутска, а также представителями Госавтоинспекции.