Улицы Дмитрия Донского и Карбышева в Иркутске открыты для движения после ремонта

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре завершен ремонт улиц Дмитрия Донского и Карбышева по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Проезд по ним открыт, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ближайшее время состоится приемка выполненных работ специалистами комитета городского обустройства администрации Иркутска, а также представителями Госавтоинспекции.