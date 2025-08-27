Ричмонд
Строительство многоквартирных домов в Крыму — как следят за сроками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. Под надзором министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым находятся порядка 470 строящихся объектов, из них 335 — многоквартирные жилые дома. Такие цифры в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил заместитель министра жилищной политики и Государственного строительства надзора Республики Крым Евгений Агуреев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, министерство следит за тем, чтобы сроки строительства этих объектов не растягивались и они не становились «долгостроями» или «недостроями».

«У нас сейчас под надзором порядка 335 таких (многоквартирных — ред.) объектов. На каждый объект при разработке проектной документации разрабатывался календарный план строительства, который подавался нам. Это первое для получения разрешения на строительство, которое выдается на срочный период. И аналогично, когда объект встает под надзор, разрабатывается программа проверок согласно этому плану, и мы согласно данной программе работаем, выходим на каждый этап строительства, его освидетельствуем и так далее», — рассказал замминистра о правилах застройки.

По его словам, если на том или ином этапе строительства застройщик начинает отставать от поданного плана, то с ним проводится профилактическая работа.

«Выдаем предостережения о недопустимости нарушения сроков строительства в том числе. Скажем так, корректируем календарный план, чтобы люди могли получить свою купленную недвижимость в обозначенный срок. Это федеральная норма. Мы осуществляем региональный госстройнадзор», — сказал Агуреев.

Те же правила касаются всех объектов площадью более полутора тысяч метров и высотой более двух этажей — торговых центров, магазинов, общественных и деловых зданий деловых и так далее.

«После завершения выполнения всех работ по строительству в отношении объекта выдается заключение о его соответствии требованиям проектной документации, которая служит потом основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — сказал Агуреев.

Ранее в эфире радиостанции Агуреев заявил, что в общем объектов незавершенного строительства, внесенных в особый реестр по поручению правительства России, на территории республики насчитывается 4181.

Также он подчеркнул, что в июне этого года Госсоветом Крыма был поддержан и принят закон о повышенной налоговой ставке для владельцев объектов незавершенного строительства, расположенных в Крыму. Он вступит в силу в 2026 году.