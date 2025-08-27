Строительство многоквартирных домов в Крыму — как следят за сроками

«У нас сейчас под надзором порядка 335 таких (многоквартирных — ред.) объектов. На каждый объект при разработке проектной документации разрабатывался календарный план строительства, который подавался нам. Это первое для получения разрешения на строительство, которое выдается на срочный период. И аналогично, когда объект встает под надзор, разрабатывается программа проверок согласно этому плану, и мы согласно данной программе работаем, выходим на каждый этап строительства, его освидетельствуем и так далее», — рассказал замминистра о правилах застройки.