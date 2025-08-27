Ричмонд
Власти Приморья усилят контроль за ценами на бензин

Антимонопольная служба и губернатор края следят за ситуацией на топливном рынке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приморском крае власти взяли под особый контроль ценообразование на бензин после резкого роста стоимости топлива на коммерческих АЗС. Об этом сообщили на совещании у губернатора Олега Кожемяко.

Как отметили в региональном министерстве энергетики, мелкие заправки, закупающие топливо на бирже, подняли цены из-за скачка котировок. Антимонопольная служба Приморья уже фиксирует увеличение объемов продаж на бирже, что в ближайшее время может снизить стоимость топлива. Власти также договорились об ускорении поставок горючего в регион.

Губернатор поручил оперативно реагировать на необоснованное завышение цен и заявил о необходимости создания дополнительных резервов с учетом растущего числа автомобилистов в крае.