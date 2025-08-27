Власти Приморья усилят контроль за ценами на бензин

Как отметили в региональном министерстве энергетики, мелкие заправки, закупающие топливо на бирже, подняли цены из-за скачка котировок. Антимонопольная служба Приморья уже фиксирует увеличение объемов продаж на бирже, что в ближайшее время может снизить стоимость топлива. Власти также договорились об ускорении поставок горючего в регион.