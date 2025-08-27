Смольный укрощает амбиции

Как следует из слайдов представленной презентации, за пять лет Смольный планирует открыть 10 новых станций метро, еще шесть — к 2035 году. Какие станции будут открыты до 2030-го, Алексей Зырянов не озвучил. По словам вице-губернатора Николая Линченко, это будут «Юго-Западная», «Путиловская», «Лиговский проспект-2», «Шуваловский проспект», «Каменка», «Богатырская», «Морской фасад», «Гавань», «Улица Доблести», «Брестская». Приоритетно для города, отмечают в Смольном, поскорее соединить юго-запад Петербурга с его северо-востоком коричневой линией. До конца года, по уверениям правительства, должен открыться первый ее участок: Юго-Западная — Путиловская. Тем не менее город замедляет темпы строительства метрополитена. Так, например, за эти 10 лет власти больше не планируют открыть петлю от «Проспекта Ветеранов» через «Пулково» и «Экспофорум» к «Звездной», о чем говорилось на ПМЭФ-2025.